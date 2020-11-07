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Son dakika: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Son dakika haberi... Kulübü, Teknik Direktör Eddie Newton ile yollarını ayırmasının ardından bir süredir görüşmeler yaptığı ile anlaştığını duyurdu. Trabzonspor, Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Son dakika: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Trabzonspor ile Abdullah Avcı arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Bugün her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 MAÇ SONUCU ALANYASPOR: 1 - TRABZONSPOR: 1 MAÇ SONUCU

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