Son dakika: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Son dakika haberi...Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Eddie Newton ile yollarını ayırmasının ardından bir süredir görüşmeler yaptığı Abdullah Avcı ile anlaştığını duyurdu. Trabzonspor, Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
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SÖZLEŞME 3 YILLIK
Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.
SÖZLEŞME 3 YILLIK
Trabzonspor ile Abdullah Avcı arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Bugün her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi.
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