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Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişide corona virüs vakası

Son dakika haberine göre; 1. Lig ekiplerinden , 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personel olmak üzere toplam 29 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişide corona virüs vakası

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ligin 9'uncu haftasında oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde yapılan rutin covid-19 testleri sonucunda 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuruldu.

Pandemi süreci sonrası oynanan müsabakalar öncesi yapılan rutin covid-19 testleri sonrası birçok kulüpte pozitif vakalar çıkarken söz konusu takımların maçları ertelendi. Son olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ligin 9'uncu haftasında oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde yapılan rutin covid-19 testleri sonucunda 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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