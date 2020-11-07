Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişide corona virüs vakası
Son dakika haberine göre; TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personel olmak üzere toplam 29 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ligin 9'uncu haftasında oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde yapılan rutin covid-19 testleri sonucunda 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuruldu.
Pandemi süreci sonrası oynanan müsabakalar öncesi yapılan rutin covid-19 testleri sonrası birçok kulüpte pozitif vakalar çıkarken söz konusu takımların maçları ertelendi. Son olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ligin 9'uncu haftasında oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde yapılan rutin covid-19 testleri sonucunda 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuruldu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır" ifadelerine yer verildi.