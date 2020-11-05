Trabzonspor'un Antalyaspor kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti.

Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Aytemiz Alanyaspor maçına yönelik taktik çalışmasının ardından hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 20.00'de Trabzon'dan hareket eden bordo-mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen, Stiven Plaza ve Salih Kavraz kafilede yer almadı..

İŞTE TRABZONSPOR'UN KADROSU

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu oyuncularımızdan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

MAJID HOSSEINI

EDGAR IE

GASTON CAMPI

VITOR HUGO

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

MARLON XAVIER

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

FLAVIO DA SILVA

LEWIS BAKER

ABDULKADİR PARMAK

SAFA KINALI

AHMET CANBAZ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

FOUSSENI DIABATE

CALEB EKUBAN

ABDÜLKADİR ÖMÜR

YUSUF SARI

BENIK AFOBE

DJANINY SEMEDO

ANTHONY NWAKAEME