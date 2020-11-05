Trabzonspor'un Antalyaspor kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Antalya'ya giden Trabzonspor'un geniş maç kadrosu dikkat çekti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti.
Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Aytemiz Alanyaspor maçına yönelik taktik çalışmasının ardından hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti.
Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 20.00'de Trabzon'dan hareket eden bordo-mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen, Stiven Plaza ve Salih Kavraz kafilede yer almadı..
İŞTE TRABZONSPOR'UN KADROSU
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu oyuncularımızdan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
MAJID HOSSEINI
EDGAR IE
GASTON CAMPI
VITOR HUGO
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
MARLON XAVIER
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
FLAVIO DA SILVA
LEWIS BAKER
ABDULKADİR PARMAK
SAFA KINALI
AHMET CANBAZ
BİLAL BAŞACIKOĞLU
FOUSSENI DIABATE
CALEB EKUBAN
ABDÜLKADİR ÖMÜR
YUSUF SARI
BENIK AFOBE
DJANINY SEMEDO
ANTHONY NWAKAEME