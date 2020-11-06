Lille Yusuf Yazıcı ile Milan'ı devirdi! Yusuf Yazıcı Hat trick yaptı

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli oyuncu çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Bu golden 3 dakika sonra Yusuf Yazıcı bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3'e yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Milan'ı deplasmanda Yusuf'un golleriyle 3-0 mağlup etti.