06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Lille Yusuf Yazıcı ile Milan'ı devirdi! Yusuf Yazıcı Hat trick yaptı

Lille Yusuf Yazıcı ile Milan'ı devirdi! Yusuf Yazıcı Hat trick yaptı

Milli futbolcumuz , Lille forması ile Milan'ı 3-0 yendikleri maçta Hat trick yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran Yusuf Yazıcı, Rivaldo'dan sonra Milano'da Hat trick yapan 2. oyuncu oldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 06.11.2020
ABONE OL
Lille Yusuf Yazıcı ile Milan'ı devirdi! Yusuf Yazıcı Hat trick yaptı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü haftada Milan ile Lille kozlarını paylaştı. Konuk ekipte , hat-trick yaparak takımını 3-0'lık galibiyete taşıdı.

YUSUF YAZICI'NIN GECESİ

Milan ile Lille, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında Yusuf Yazıcı ile öne geçen Lille, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli oyuncu çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Bu golden 3 dakika sonra Yusuf Yazıcı bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3'e yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Milan'ı deplasmanda Yusuf'un golleriyle 3-0 mağlup etti.

LİLLE 7 PUANA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Lille'in puanı 7'ye yükseldi. Milan ise 6 puanda kaldı.

Lille'de Yusuf Yazıcı 80, Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz ise 80. dakikada oyuna girdi.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu oyuna ikinci yarıda dahil oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA