Lille Yusuf Yazıcı ile Milan'ı devirdi! Yusuf Yazıcı Hat trick yaptı
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Lille forması ile Milan'ı 3-0 yendikleri maçta Hat trick yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran Yusuf Yazıcı, Rivaldo'dan sonra Milano'da Hat trick yapan 2. oyuncu oldu.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü haftada Milan ile Lille kozlarını paylaştı. Konuk ekipte Yusuf Yazıcı, hat-trick yaparak takımını 3-0'lık galibiyete taşıdı.
YUSUF YAZICI'NIN GECESİ
Milan ile Lille, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında Yusuf Yazıcı ile öne geçen Lille, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli oyuncu çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
Bu golden 3 dakika sonra Yusuf Yazıcı bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3'e yükseltti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Milan'ı deplasmanda Yusuf'un golleriyle 3-0 mağlup etti.
LİLLE 7 PUANA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte Lille'in puanı 7'ye yükseldi. Milan ise 6 puanda kaldı.
Lille'de Yusuf Yazıcı 80, Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz ise 80. dakikada oyuna girdi.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu oyuna ikinci yarıda dahil oldu.