Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 yendi

Sivasspor-Qarabağ Ağdam maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında sahasınsa Qarabağ Ağdam'ı konuk edecek. Geride kalan iki haftada henüz puan alamayan Sivasspor grupta ilk maçına Villarreal deplasmanında çıKmış sahadan 5-3'lük skorla mağlup ayrılmıştı.

2 GOLLE 3 PUAN

Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın 10. dakikada attığı golle öne geçti. Sivasspor'un 2. golü ise Kayode'den geldi. Kayode, 88. dakikada attığı golle Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını garantileyen isim oldu.

İŞTE İLK 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Robin, Uğur, Fajr, Claudemir, Erdoğan, Hakan, Ninga, Yatabare



QARABAĞ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu