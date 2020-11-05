Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 yendi
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya geldi. Evinde Karabağ'ı ağırlayan Sivasspor, ilk ve ikinci yarıda bulduğu birer golle yendi. Sivasspor bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk zaferini de almış oldu.
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SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Robin, Uğur, Fajr, Claudemir, Erdoğan, Hakan, Ninga, Yatabare
Sivasspor-Qarabağ Ağdam maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında sahasınsa Qarabağ Ağdam'ı konuk edecek. Geride kalan iki haftada henüz puan alamayan Sivasspor grupta ilk maçına Villarreal deplasmanında çıKmış sahadan 5-3'lük skorla mağlup ayrılmıştı.
2 GOLLE 3 PUAN
Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın 10. dakikada attığı golle öne geçti. Sivasspor'un 2. golü ise Kayode'den geldi. Kayode, 88. dakikada attığı golle Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını garantileyen isim oldu.
İŞTE İLK 11'LER
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Robin, Uğur, Fajr, Claudemir, Erdoğan, Hakan, Ninga, Yatabare
QARABAĞ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu