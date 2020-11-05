Son dakika... Formula 1 önümüzdeki yıl o ülkede olacak!

F1, bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Otomobil ve Motosiklet Federasyonu ile uzun vadeli bir anlaşma yaptığını ve bu kapsamda 2021'de Cidde'de gece yarışı düzenleneceğini duyurdu.

GECE YARIŞI DÜZENLENECEK

2021 Suudi Arabistan GP Cidde'de gerçekleştirilecek ancak bu yarışın 2023'te Riyad Qiddiya'da hazırlanacak kalıcı bir piste geçiş yapması hedefleniyor. Formula 1 takımları, Suudi Arabistan'da planlanan yarış konusunda geçen ay bilgilendirildi ve 23 yarışlık 2021 F1 takvimi taslağında bu yarış da yer aldı.

TAKVİM KESİNLEŞECEK

Bugün yapılan açıklamada 2021 Suudi Arabistan GP'nin Kasım ayında gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu yarışın, Abu Dhabi GP'den bir hafta önce yapılması bekleniyor. Kesinleşen takvimin gelecek haftalarda yayınlanması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın enerji devi Aramco, bu sene F1'in ana partneri olmuştu ve bunun dışında 3 yarışın isim sponsoru oldu.