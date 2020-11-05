Sivasspor-Karabağ (CANLI ANLATIM)

Sivasspor-Qarabağ Ağdam maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü hafta maçında sahasınsa Qarabağ Ağdam'ı konuk edecek. Geride kalan iki haftada henüz puan alamayan Sivasspor grupta ilk maçına Villarreal deplasmanında çımış sahadan 5-3'lük skorla mağlup ayrılmıştı.

Grubpta ikinci maçında sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk eden Sivasspor sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı Grupta henüz puanı olmayan Sivasspor bu akşam sahasında konuk edeceği Qarabağ Ağdam'ı mağlup edip ilk üç puanını almanın hesaplarını yapıyor.

SİVASSPOR-QARABAĞ AĞDAM MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Qarabağ Ağdam maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Mücadele İsviçre'li hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

MUHTEMELER 11'LER

Sivasspor: Samassa, Barış, Robin, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode

Qarabağ: Şahruddin, Qarayev, Mammadov, Hüseynov, Medine, Patrick, Romero, Zoubir, Ozobic, Guerrier, Kwabana