Atakaş Hatayspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1
Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTA İLK YARI
Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
6. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
8. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Selim Ilgaz'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada kale önünde topun gelişine vuran Akintola, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-1
29. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Samassa, gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz (Dk. 76 Boupendza), Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Barbosa), Akintole, Diouf (Dk. 84 Sackey)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 90+2 Robin Yalçın), Fajr, Yatabare (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 76 Ninga), Kayode (Dk. 76 Kone)
Goller: Dk. 6 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 8 Akintole (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 82 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Yatabare, Dk. 62 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Santos, Dk. 90+4 Sackey (Atakaş Hatayspor)
İKİNCİ YARI
49. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine vuran Diouf'un şutunda top üstten auta çıktı.
60. dakika Sivasspor'da Fajr'in ceza yayı üzerinde çektiği şutta meşin yuvarlak Hatayspor savunmasından döndü.
74. dakikada Hatayspor'da Diouf'un ceza sahasında çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu, ancak öncesinde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
87. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya altıpastan gelişine vuran Akintole'nin vuruşunda top üst direkten döndü.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.