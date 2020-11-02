Antalya'da tango: Fenerbahçe Perotti ile zafere uzandı

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

2 KIRMIZI, 3 GOL

Fenerbahçe'nin golleri 49. dakikada Ozan Tufan ve 84. dakikada Diego Perotti'den (p) gelirken, Akdeniz ekibinin golünü 52. dakikada Lukas Podolski kaydetti. Öte yandan Antalyaspor'da Adis Jahovic, 45. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de ise Sinan Gümüş, 90+6. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

49. dakikada konuk ekip öne geçti. Valencia'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

52. dakikada Antalyaspor beraberliği sağladı. Orgill'in ceza alanı içinde topla buluşturduğu Podolski, sol ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

58. dakikada Pelkas'ın ceza sahası içinden kafayla şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

60. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

66. dakikada Orgill'in pas verdiği Podolski'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, sağ direk yanından az farkla auta çıktı.

82. dakikada Caner Erkin sol kanattan ortasında topu kontrol eden Cisse'nin şutunda kaleci Boffin'den seken top, üst direkten döndü.

83. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bünyamin Balcı'nın ceza sahasında Perotti'ye müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada penaltı atışını kullanan ve Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Antalya deplasmanında çıkan Arjantinli futbolcu Perotti, kaleci Boffin'in solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+7. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, çaldığı düdüğün ardından topa vurduğu için Sinan Gümüş'e sarı kart gösterdi. Sinan Gümüş, hakeme müdahalesiyle ikinci kez sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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