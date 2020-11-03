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Fenerbahçe - Antalyaspor maçında olay: Yönetici Volkan Ballı sahaya indi

'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.  Volkan Ballı, Sarı-lacivertlilerde maçın 90+7. dakikasında  gören ve sinirlerine halim olamayan 'ü sakinleştirmek için sahaya girdi.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020
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Fenerbahçe - Antalyaspor maçında olay: Yönetici Volkan Ballı sahaya indi

'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

90+7. dakikada , Fredy'e faul yaptı.

Maçın hakeminin düdüğünden sonra topa vuran Sinan Gümüş gördü.

Karttan sonra orta hakeme omuz attığı gerekçesi ile Sinan Gümüş ikinci sarı karttan görerek oyun dışı kaldı.

Volkan Ballı, Sarı-lacivertlilerde maçın 90+7. dakikasında kırmızı kart gören ve sinirlerine halim olamayan Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için sahaya girdi.

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