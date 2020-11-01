Trabzonspor'da Newton'la yollar ayrıldı! İşte yeni teknik direktör adayları...
Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından 3-1 galip olduğu maçta Kasımpaşa’ya da 4-3 kaybeden Fırtına’da İngiliz hoca Eddie Newton ile yollar ayrıldı... Trabzonspor'da teknik adam adayları Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Tamer Tuna, Mustafa Reşit Akçay ve Şota Arveladze...
Trabzon'da üst üste alınan 3 mağlubiyet sonrası teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı. İngiliz teknik adama dün antrenman öncesi görevine son verileceği tebliğ edilirken, teknik adam adayları arasında Abdullah Avcı, Tamer Tuna, Mustafa Reşit Akçay, Fatih Tekke ve Şota Arveladze yer alıyor.
BAŞKAN ARKASINDA DURDU!
F.Bahçe yenilgisi sonrası, yönetimin oy birliği ile, "Yollar ayrılmalı" kararını verdiği Newton'a yine Başkan Ahmet Ağaoğlu sahip çıkmış ve Kasımpaşa maçında da koltuğunda kalmasını sağlamıştı.
ANTRENMAN ÖNCESİ KONUŞTU
Ancak Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Ağaoğlu da, Newton ile yola devam edilmemesi noktasındaki kararını kesinleştirince, sabah 10.30'da yapılması planlanan antrenman öncesi ipler koptu
TAKIMI DERELİOĞLU ÇALIŞTIRDI
Bunun üzerine Newton futbolcularla bir araya gelerek veda konuşması yaptı. Trabzonspor'u dün Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu çalıştırdı.
330 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEK
Trabzonspor sözleşmesini feshettiği Eddie Newton'a toplam 330 bin Euro tazminat ödemesi yapacak.
SABAH