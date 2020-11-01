01 Kasım 2020, Pazar
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Trabzonspor'da Newton'la yollar ayrıldı! İşte yeni teknik direktör adayları...

ve mağlubiyetlerinin ardından 3-1 galip olduğu maçta ’ya da 4-3 kaybeden Fırtına’da İngiliz hoca ile yollar ayrıldı... 'da teknik adam adayları , , , ve ...

SPOR
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Trabzonspor'da Newton'la yollar ayrıldı! İşte yeni teknik direktör adayları...

Trabzon'da üst üste alınan 3 mağlubiyet sonrası teknik direktör ile yollar ayrıldı. İngiliz teknik adama dün antrenman öncesi görevine son verileceği tebliğ edilirken, teknik adam adayları arasında , , Mustafa Reşit Akçay, Fatih Tekke ve yer alıyor.

BAŞKAN ARKASINDA DURDU!
F.Bahçe yenilgisi sonrası, yönetimin oy birliği ile, "Yollar ayrılmalı" kararını verdiği Newton'a yine Başkan Ahmet Ağaoğlu sahip çıkmış ve maçında da koltuğunda kalmasını sağlamıştı.




ANTRENMAN ÖNCESİ KONUŞTU
Ancak Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Ağaoğlu da, Newton ile yola devam edilmemesi noktasındaki kararını kesinleştirince, sabah 10.30'da yapılması planlanan antrenman öncesi ipler koptu





TAKIMI DERELİOĞLU ÇALIŞTIRDI
Bunun üzerine Newton futbolcularla bir araya gelerek veda konuşması yaptı. 'u dün Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu çalıştırdı.

330 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEK
Trabzonspor sözleşmesini feshettiği Eddie Newton'a toplam 330 bin Euro tazminat ödemesi yapacak.


SABAH

Son dakika: Trabzonspor, Newton ile yolları ayırdı SON DAKİKA: TRABZONSPOR, NEWTON İLE YOLLARI AYIRDI
Trabzonspor Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi TRABZONSPOR KASIMPAŞA'YA 4-3 YENİLDİ

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