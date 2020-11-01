Trabzonspor'da Newton'la yollar ayrıldı! İşte yeni teknik direktör adayları...

Trabzon'da üst üste alınan 3 mağlubiyet sonrası teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı. İngiliz teknik adama dün antrenman öncesi görevine son verileceği tebliğ edilirken, teknik adam adayları arasında Abdullah Avcı, Tamer Tuna, Mustafa Reşit Akçay, Fatih Tekke ve Şota Arveladze yer alıyor.



BAŞKAN ARKASINDA DURDU!

F.Bahçe yenilgisi sonrası, yönetimin oy birliği ile, "Yollar ayrılmalı" kararını verdiği Newton'a yine Başkan Ahmet Ağaoğlu sahip çıkmış ve Kasımpaşa maçında da koltuğunda kalmasını sağlamıştı.