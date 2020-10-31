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Galatasaray'a sakatlık şoku! Marcelo Saracchi maça devam edemedi

’ın Uruguaylı futbolcusu sakatlanarak 56. dakikada yerini Emre Taşdemir’e bıraktı.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020
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Galatasaray'a sakatlık şoku! Marcelo Saracchi maça devam edemedi

Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da Marcelo Sarachhi sakatlandı.

Mücadelenin 53. dakikasında sakatlık yaşayan Uruguaylı sol bek kendini yere bıraktı. Maça devam edemeyen 22 yaşındaki futbolcunun yerine 56. dakikada Emre Taşdemir oyuna dahil oldu.

Marcelo Saracchi bu sezon daha önce ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında da sakatlık yaşamıştı.
Saracchi, 45+2. dakikada Ryan Babel'in golünde asisti yapan futbolcuydu.

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