Ronaldo önce koronayı ardından Spezia'yı yendi

Ekim ayının büyük bölümünde Kovid-19 olması sebebiyle takımını yalnız bırakan ve hafta arasında bu hastalığı atlatan Ronaldo, sahalara da 2 gollük performansla dönüş yaptı.

Bu sonuçla Juventus, ligde 2 hafta aradan sonra 3 puan aldı ve puanını 12'ye çıkartarak, puan tablosunda 2'nci basamağa yükseldi.

Ligin yeni ekiplerinden Spezia ise bu sezon 3'üncü yenilgisini yaşadı, 5 puanla 16. sırada kaldı.