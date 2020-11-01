Beşiktaş Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

16. dakikada soldan ceza sahasına giren Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topa altıpas önünde Aboubakar vurdu ancak araya giren savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

25. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırdı ancak topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.

29. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

BEŞİKTAŞ TEK GOLLE GÜLDÜ

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 55. dakikasında sahneye çıkan Kanadalı golcü Larin, siyah-beyazlı takımı öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.

BEŞİKTAŞ 10, MALATYA 8 PUANDA...

Ligde oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 6. maçında Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 10'a çıkarttı. Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, yarışa tutunmak için önemli bir 3 puan aldı.

İstanbul'da puan alamayan Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

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