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Medipol Başakşehir Konyaspor'u 2-1 yendi

'in 7. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında ile karşı karşıya gedi. Sezona kötü başlayan Başakşehir, Konyaspor'u 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Medipol Başakşehir Konyaspor'u 2-1 yendi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı deplasman ekibi Medipol Başakşehir, 2-1 kazanarak 3 puanını sahibi oldu.

İstanbul ekibini galibiyete taşıyan golleri 45'te Marko Jevtovic (k.k.) ve 59'da Danijel Aleksic kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise 69'da Artem Kravets attı.

Konyaspor'da Nejc Skubic karşılaşmanın 21. dakikasında bir penaltı kaçırdı.

Süper Lig'de ilk 4 haftada yalnızca 1 puan alabilen Medipol Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini alarak 10 puana yükseldi.

Son 4 maçında kazanamayan Konyaspor ise 6 puanda kaldı.

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