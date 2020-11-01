Medipol Başakşehir Konyaspor'u 2-1 yendi
Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gedi. Sezona kötü başlayan Başakşehir, Konyaspor'u 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı.
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı deplasman ekibi Medipol Başakşehir, 2-1 kazanarak 3 puanını sahibi oldu.
İstanbul ekibini galibiyete taşıyan golleri 45'te Marko Jevtovic (k.k.) ve 59'da Danijel Aleksic kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golünü ise 69'da Artem Kravets attı.
Konyaspor'da Nejc Skubic karşılaşmanın 21. dakikasında bir penaltı kaçırdı.
Süper Lig'de ilk 4 haftada yalnızca 1 puan alabilen Medipol Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini alarak 10 puana yükseldi.
Son 4 maçında kazanamayan Konyaspor ise 6 puanda kaldı.