Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor |MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 7. Haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip Loic Remy’nin attığı golle kazandı ve puanını 11'e yükseltti.
Süper Lig'in yedinci haftada günün açılış maçında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Ev sahibi takı Fransız yıldızı Loic Remy'nin attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Remy'nin galibiyeti getiren golü 33. dakikada geldi. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 11'e yükseltirken, Kayserispor ise 6 puanda kaldı.
Süper Lig'de önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor haftayı bay geçecek. Kayserispor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR'UN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak; Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy
Kayserispor: Lung; Lopes, Kolovetsios, Aziz, Kvrzic, Campanharo, Hasan Hüseyin, Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Kanga
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (ÖZET ANLATIM)
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısını, yeşil-mavili ekip 1-0 önde tamamladı.
7. dakikada Abdullah Durak'ın hatasında topu kapan Henrique, sol çizgide topu yaklaşık 40 metre sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üzerinde boş durumdaki Kanga'ya bıraktı. Bu futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
8. dakikada Donsah'ın yerden ceza sahası üzerine pasında Boldrin'in bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
10. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Fernandes'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, boş pozisyonda penaltı noktasında Kanga'nın kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.
17. dakikada Samudio'nun pasında ceza sahası dışında Boldrin'in vuruşunda, kaleci Lung yerden seken topu kornere çelmeyi başardı.
20. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yerden sektikten sonra kaleci Gökhan Akkan'ın göğsünden oyun alanına geri döndü.
33. dakikada sağ taraftan Baiano'nun yerden pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Remy, sağ ayağı ile bekletmeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
47. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Lung, uzanarak topu çelmeyi başardı.
57. dakikada Abdullah Durak'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Campanharo'nun ceza sahası dışından set şutunda kaleci Gökhan Akkan, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Samudio'nun soldan ceza sahası çizgisi üzerine pasında Remy'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu kontrol etti.
78. dakikada Onur Bulut'un pasında Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lung, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler, Gökmen Baltacı, Murat Altan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 76 Yasin Pehlivan), Donsah, Baiano (Dk. 39 Onur Bulut), Boldrin (Dk. 88 Doğan Erdoğan), Samudio (Dk. 76 İsmail Köybaşı), Remy
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic (Dk. 85 İlhan Parlak), Lopes, Kolovetsios, Aziz Eraltay (Dk. 90+3 Muğdat Çelik), Fernandes (Dk. 75 İlhan Depe), Campanharo, Lennon (Dk. 75 Attamah), Hasan Hüseyin Acar, Henrique, Kanga (Dk. 46 Alibec)
Gol: Dk. 33 Remy (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Samudio, Dk. 44 Meriah, Dk. 90 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor), Dk. 82 İlhan Depe, Dk. 90+5 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)