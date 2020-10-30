TFF'den son dakika açıklaması! İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle dört maçın ertelendiği belirtildi. İşte ertelenen o karşılaşmalar...
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TFF'den yapılan açıklama şöyle:
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. TFF yaşanan deprem sonrası bu hafta oynanacak 4 karşılaşma nın ertelendiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
''Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.
Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.''