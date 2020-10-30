TFF'den son dakika açıklaması! İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. TFF yaşanan deprem sonrası bu hafta oynanacak 4 karşılaşma nın ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:



''Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.



Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.''