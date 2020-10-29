Yeni Malatyaspor'da iki futbolcunun testi pozitif
Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor, iki futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara test yapıldığı ve iki futbolcuda Kovid-19 tespit edildiği aktarıldı.
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Yeni Malatyaspor, iki futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza, Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."