29 Ekim 2020, Perşembe
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Yeni Malatyaspor'da iki futbolcunun testi pozitif

Son dakika haberi... , iki futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara test yapıldığı ve iki futbolcuda Kovid-19 tespit edildiği aktarıldı.

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Yeni Malatyaspor'da iki futbolcunun testi pozitif

Yeni Malatyaspor, iki futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza, Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1 YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ SONUCU: 2-1

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