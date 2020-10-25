Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1
Süper Lig'in 6. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller Semih Kaya ve Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.
Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
52. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Sarı-siyahlı ekibin kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Kubilay Kanatsızkuş, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
66. dakikada Tetteh'in uzak mesafeden vuruşunda, Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.
71. dakikada Ahmet Ildiz'in pasında ceza alanındaki Kubilay Kanatsızkuş'un gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.
83. dakikada Ayite, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top auta çıktı.
Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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