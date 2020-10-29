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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs şoku: 1 oyuncunun test sonucu pozitif çıktı

Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs şoku: 1 oyuncunun test sonucu pozitif çıktı

Son dakika haberi... Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ankaragücü maçı öncesinde yapılan testlerinde bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs şoku: 1 oyuncunun test sonucu pozitif çıktı

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada Ankaragücü maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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