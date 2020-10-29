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Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! İspanyol devi Barcelona'dan anlamlı paylaşım

Spor camiası 'nin 97'nci yıl dönümünü yayınladığı mesajlarla kutladı. Dünyanın en büyük ekiplerinden Barcelona da Türkçe hesabından paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! İspanyol devi Barcelona'dan anlamlı paylaşım

Spor camiası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümü nedeniyle paylaşımlarda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla kutlandı. Dünyanın en büyük ekiplerinden Barcelona da Türkçe hesabından paylaşımda bulundu.

Son dakika: Aliyevden Başkan Erdoğana 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği SON DAKİKA: ALİYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİĞİ
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

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