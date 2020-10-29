Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! İspanyol devi Barcelona'dan anlamlı paylaşım

Spor camiası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümü nedeniyle paylaşımlarda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla kutlandı. Dünyanın en büyük ekiplerinden Barcelona da Türkçe hesabından paylaşımda bulundu.

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