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Son dakika: Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan 'ı telefonla arayarak 'nı kutladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği siyasi desteklerden övgüyle bahsederek, dost ve kardeş iki halkın bundan sonra da birbirlerinin yanında olacağını belirtti.

Erdoğan da ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti, Azerbaycan halkına selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, dost ve kardeş Türk ve Azerbaycan halklarının her zaman yan yana duracağına vurgu yaptı.

Liderler, görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları da müzakere etti.

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