PSG'de Neymar şoku yaşandı! İlk yarıyı tamamlayamadı

İlk önce kenarda tedavisi yapılan ve sol ayağına bandaj atılan Brezilyalı 4 dakika daha oyunda kaldı ve maça devam edemeyeceğini işaret edip değişiklik istedi. Oyunda kaldığı süre içinde etkili olamayan Neymar 26. dakikada yerini Sarabbia'ya bıraktı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)