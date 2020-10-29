29 Ekim 2020, Perşembe
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PSG'de Neymar şoku yaşandı! İlk yarıyı tamamlayamadı

Fransız ekibinin dünyaca ünlü yıldızı sakatlandığı için ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.  26. dakikada yerini Sarabbia'ya bıraktı.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020
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PSG'de Neymar şoku yaşandı! İlk yarıyı tamamlayamadı

İlk önce kenarda tedavisi yapılan ve sol ayağına bandaj atılan Brezilyalı 4 dakika daha oyunda kaldı ve maça devam edemeyeceğini işaret edip değişiklik istedi. Oyunda kaldığı süre içinde etkili olamayan Neymar 26. dakikada yerini Sarabbia'ya bıraktı.

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