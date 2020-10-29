Alex Telles'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Son dakika haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da oynayan Alex Telles, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Telles, bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da forma giymişti.
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Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Telles'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Solskjaer, Brezilyalı futbolcunun semptom göstermediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.