Başakşehir - PSG (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'de şampiyon olarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılan Başakşehir, 2. maçında evinde PSG'yi ağırlıyor. Temsilcimi Başakşehir ve PSG'nin sahaya çıkacakları ilk 11'ler belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

PSG:

BAŞAKŞEHİR 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN

Başakşehir'de zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren; Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak dev mücadelenin kadrosunda yer almayacak.

PSG'DE DE EKSİKLER VAR

Fransız ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor. PSG'de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.