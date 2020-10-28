İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı.

Sezon başından beri sarı-lacivertli ekipte çalışan ve tüm transferlerde başrol oynayan deneyimli futbol adamı, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.

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