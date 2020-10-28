İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi
Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu gelişmesi... Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı. Belözoğlu, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törende, sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzaladı.
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Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı.
Sezon başından beri sarı-lacivertli ekipte çalışan ve tüm transferlerde başrol oynayan deneyimli futbol adamı, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.
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