Beşiktaş Denizlispor'u 3-2 yendi

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş, 3-2 kazanarak 3 puana uzandı. Beşiktaş'ın golleri Atiba, Aboubakar ve Larin'den gelirken, Denizlispor'un gollerini ise Mesanoviç ve Sacko attı.

KARTAL MAÇA HIZLI BAŞLADI

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, 6. haftada Denizlispor'a konuk oldu. Beşiktaş, Denizlispor deplasmanında 13. dakikada Atiba ile 1-0 öne geçti. İlk yarıdaki baskısını devam ettirdi ve 39. dakikada penaltı kazandı. Beşiktaş, penaltıda topun başına geçen Aboubakar ile skoru 2-0'a getirdi.

Mücadeleni ilk 45 dakikası Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARIDA DA BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlılar, Denizlispor maçının ikinci yarısına da etkili aşladı. Beşiktaş, 48. dakikada Larin ile bir gol daha buldu ve farkı 3'e çıkarttı. Maç boyunca üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, 67. dakikada Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi Denizlispor, Beşiktaş karşısında bulduğu net pozisyonda golü buldu ve 76. dakikada Mesanoviç ile farkı ikiye indirdi.

Maçın bitmesine kısa bir süre kala sahneye çıkan Sacko, Denizlispor adına farkı bire indirdi. 3-2

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Denizlispor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

41. RANDEVU

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bu akşam 41. kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ EKSİKLER

Denizlispor'da Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann sakatlığı nedeniyle oynayamıyor.

Beşiktaş'ta ise Kevin N'Koudou, Bernard Mensah, Atakan Üner ve Ajdin Hasic maç kadrosuna alınmadı.