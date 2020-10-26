26 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da kritik toplantı başladı!

Galatasaray'da kritik toplantı başladı!

yönetimi, ile Stadyumu'nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki açıklamalar masaya yatırılıyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 26.10.2020
ABONE OL
Galatasaray'da kritik toplantı başladı!

Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim arasındaki krizde kritik saatler yaşanıyor. Fatih Terim'in son açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli teknik adam ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da yer aldı. Saat 15.30'da başlayan toplantı devam ediyor.

Terim BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasarayda sular durulmuyor: Fatih Terimle yolları ayırın GALATASARAY'DA SULAR DURULMUYOR: FATİH TERİM'LE YOLLARI AYIRIN

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA