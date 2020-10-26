Galatasaray'da sular durulmuyor: Fatih Terim'le yolları ayırın
Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetim arasında büyük bir kriz yaşanıyor. Erzurumspor galibiyetinin ardından basın yoluyla yönetime mesaj veren Terim, sarı kırmızılı yöneticilerin sabrını taşırdı. İşte Galatasaray'da yaşanan flaş gelişmenin ayrıntıları...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Büyükşehir Belediye BB. Erzurumspor maçından sonra yaptığı açıklamalar camianın gündemine bomba gibi düştü.
ALBAYRAK'A MESAJ MI?
"Bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım." Bu manşetleri süsleyen cümle ile Terim'in 'ortadan' ve herkesin üzerine alabileceği ucu açık bir ifadede bulunduğu belirtiliyor.
Florya'da kendisi çektirdiği fotoğrafı kulüp resmi sitesinden servis ettiren İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a karşı bir mesaj olduğu da düşünülebilir.
SEÇİM STARTI VERİLDİ!
Galatasaray'da bu açıklama ile seçim startının verildiği, Terim'in de Mustafa Cengiz ve yönetiminin yanında olmadığı çıkarımında bulunulabileceği ifade edildi.
GÖZLER TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ!
Galatasaray'da gözler Başkan Mustafa Cengiz'in salı günü düzenleyeceği toplantıya çevrildi. Yönetim kurulu toplantısından sonra basının karşısına çıkacak olan Cengiz'in tavrı ve açıklamaları bundan sonrası için belirleyici olacak.
"O ZAMAN YOLLARI AYIRIN"
Milliyet'in haberine göre, Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin Cengiz'i telefonla arayarak, "Başkanlık makamının ağırlığı vardır. Sürekli size gönderme yapıyor. O zaman yolları ayırın" dedikleri öğrenildi.
Ancak genel olarak kongre ve sarı-kırmızılı taraftarın Fatih Terim'den yana tavır koyması bu konuda adım atarken iyi düşünülmesi gerektiğini gösteriyor.
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