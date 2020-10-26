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Milan'a büyük şok! Roma maçı öncesi virüse yakalandılar

A'da bu akşam Roma ile karşılaşmaya hazırlanan 'da kaleci , ve teknik ekipten 3 kişinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020
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Milan'a büyük şok! Roma maçı öncesi virüse yakalandılar

İtalya Serie A'da bu akşam Roma ile karşılaşmaya hazırlanan Milan'da kaleci Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge ve teknik ekipten 3 kişinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Dün akşam yapılan testlerinde pozitif sonuç alınan isimlerin asemptomatik oldukları ve hemen karantina altına alındıkları belirtildi. Takıma yapılan diğer testlerde ise yeni bir pozitif vaka çıkmadı.

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