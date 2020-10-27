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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan tazminat açıklaması

Son dakika haberi... 'in 6. haftasında , deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ı seviyoruz. Benim garantim yok, tazminatım yok, sadece 1 yıllık sözleşmem var. Tek güvencem Beşiktaş taraftarı..." dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan tazminat açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Maçın farklı yönleri var, 3-0'a kadar ve kırmızı karttan sonraki bölüm. Sonrasında kontrolü rakibe verip iki de gol yedik, olabiliyor böyle şeyler. Kırmızı kart sonrası 4-4-1'e geçmek zorunda kaldık savunma için.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan tazminat açıklaması

Lige kötü başladık, bu büyük camiaya yakışmayacak bir başlangıç. Ben genelde problemlerle ilgili konuşmuyorum ama pandemi dönemiyle ilgili çok sıkıntılar yaşadık. Seyircinin olmaması, transferlerin geç katılması, Avrupa maçları bizi perişan etti. 3 haftalık ara bence bize iyi geldi. Bu arada gerçekten oyuncularımız konsantreydi. Bundan sonra herkes gerçek Beşiktaş'ı görecek, başka bir Beşiktaş beklemesinler. " ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan tazminat açıklaması

"BENİM GARANTİM YOK, TAZMİNATIM YOK"

Yalçın, "Sosyal medyada çok üstümüze geliyorlar. Bunlar çok üzücü. Biz burada sadece işimizi yapıyoruz. Beşiktaş'ı seviyoruz. Benim garantim yok, tazminatım yok, sadece 1 yıllık sözleşmem var. Tek güvencem Beşiktaş taraftarı..." diye konuştu.

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