Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan tazminat açıklaması

Lige kötü başladık, bu büyük camiaya yakışmayacak bir başlangıç. Ben genelde problemlerle ilgili konuşmuyorum ama pandemi dönemiyle ilgili çok sıkıntılar yaşadık. Seyircinin olmaması, transferlerin geç katılması, Avrupa maçları bizi perişan etti. 3 haftalık ara bence bize iyi geldi. Bu arada gerçekten oyuncularımız konsantreydi. Bundan sonra herkes gerçek Beşiktaş'ı görecek, başka bir Beşiktaş beklemesinler. " ifadelerini kullandı.