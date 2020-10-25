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Trabzonspor Fenerbahçe deplasmanında penaltı bekledi hakem devam dedi

, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu karşısında penaltı bekledi, hakem Cüneyt Çakır devam dedi. İşte Caner Erkin ile arasındaki penaltı beklenen hava mücadelesinin o anları.

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Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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Trabzonspor Fenerbahçe deplasmanında penaltı bekledi hakem devam dedi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor dev derbide karşıya geldi. Zorlu maçta Abdülkadir Ömür ile Caner Erkin'in hava topu mücadelesinde bordo-mavili ekip penaltı bekledi.

İşte o pozisyon...

Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.

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