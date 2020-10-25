Trabzonspor Fenerbahçe deplasmanında penaltı bekledi hakem devam dedi
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe karşısında penaltı bekledi, hakem Cüneyt Çakır devam dedi. İşte Caner Erkin ile Abdülkadir Ömür arasındaki penaltı beklenen hava mücadelesinin o anları.
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor dev derbide karşıya geldi. Zorlu maçta Abdülkadir Ömür ile Caner Erkin'in hava topu mücadelesinde bordo-mavili ekip penaltı bekledi.
İşte o pozisyon...
Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.
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