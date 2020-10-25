25 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe taraftarından dev pankart

Fenerbahçe taraftarından dev pankart

Fenerbahçeli taraftarların maçı öncesi hazırladığı dev pankart, Maraton Alt Tribünü’nde yer aldı. Yapılan pankartta birçok slogan yer alırken detaylar dikkat çekti.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.10.2020
ABONE OL
Fenerbahçe taraftarından dev pankart

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını desteklemek için dev pankart hazırladı.

Trabzonspor maçından 2 gün önce çalışmalara başlanan pankart Maraton Alt Tribünü'nde yer aldı.

Yapılan pankartta birçok slogan yer alırken, detaylar dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA