Fenerbahçe taraftarından dev pankart
Fenerbahçeli taraftarların Trabzonspor maçı öncesi hazırladığı dev pankart, Maraton Alt Tribünü’nde yer aldı. Yapılan pankartta birçok slogan yer alırken detaylar dikkat çekti.
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Süper Lig'in 6. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını desteklemek için dev pankart hazırladı.
Süper Lig'in 6. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını desteklemek için dev pankart hazırladı.
Trabzonspor maçından 2 gün önce çalışmalara başlanan pankart Maraton Alt Tribünü'nde yer aldı.
Yapılan pankartta birçok slogan yer alırken, detaylar dikkat çekti.
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