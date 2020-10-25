Fenerbahçe - Trabzonspor derbisine damga vuran konuşma!

İŞTE SOYUNMA ODASINDAKİ O KONUŞMA

Erol Bulut, soyunma odasına 1-0 geride girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Soyunma odasında takım olarak hareket etmenin gerekliliğini anlattık. Bu birliktelik bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyet alacağız." değerlendirmesinde bulundu.