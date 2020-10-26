26 Ekim 2020, Pazartesi
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Cengiz Ünder asist yaptı Leicester City Arsenal'ı yendi

'de 'ye kiralık olarak transfer olan , 80. dakikada Vardy'ye yaptığı asistle takımının 'i 1-0 yenmesine büyük katkıda bulundu.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020
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Cengiz Ünder asist yaptı Leicester City Arsenal'ı yendi

, İngiltere 'in 6'ncı hafta mücadelesinde 'ı 1-0 mağlup etti.

Leicester City, Vardy'nin 80'inci dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Maçın tek golünün pasını 75'inci dakikada oyuna giren milli futbolcu verdi.

Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.

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