Cengiz Ünder asist yaptı Leicester City Arsenal'ı yendi
Premier Lig'de Leicester City'ye kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, 80. dakikada Vardy'ye yaptığı asistle takımının Arsenal'i 1-0 yenmesine büyük katkıda bulundu.
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Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.
Leicester City, Vardy'nin 80'inci dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı.
Maçın tek golünün pasını 75'inci dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi.
Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.