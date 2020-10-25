Almanya Mesut Özil'den özür diledi! Resmi mektup gönderdiler

Arsenal'de sıkıntılı günler yaşayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, ESPN'e son derece önemli açıklamalarda bulundu. Söğüt'ün ifadeleri arasında en dikkat çekici olanı ise Almanya Futbol Federasyonu tarafından Mesut Özil'e iletilen resmi bir özür mektubuydu.

Mesut Özil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği bir fotoğraf sonrası Almanya'da haksız bir tutum ile karşı karşıya kalmıştı. Kendisine yapılan ağır eleştiriler karşısında milli takımının bir parçası olduğu Almanya Futbol Federasyonu, oyuncusunu korumaktan uzak bir tavır sergilemişti ki Erkut Söğüt, "3 hafta önce Almanya Futbol Federasyonu, Mesut'a yönelik tutumu nedeniyle özür diledi" ifadelerini kullandı.

Erkut Söğüt, Almanya Futbol Federasyonu'nun Mesut'u korumaktan uzak tavrı nedeniyle bir özür mektubu ilettiğini belirtirken olayın yaşandığı dönemde de Mesut Özil, "Kazandığımızda Almanım ama kaybettiğimizde göçmenim" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

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