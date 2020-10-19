Galatasaray - Alanyaspor CANLI ANLATIM

Sarı-kırmızılı takım mutlak 3 puan parolasıyla sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

LİGİN ZİRVESİNE YERLEŞTİ

Cimbom tüm bu olumsuzluklara rağmen bugün kazanıp geleceğe umutlu bakmanın planlarını yapıyor. Ancak bugün 3 puan aslanın ağzında... Alanya ligin formda ekiplerinden... Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan güney ekibi liderlik koltuğunda oturuyor. Geçen sezonla birlikte ligde çıktığı son 6 maçta (5G/1B) yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'da Muslera, Alanya'da ise Efecan sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Cezalı ise yok. Kimin kazanacağı bilinmez ama çekişmeli geçmeye aday bir maç olacağı kesin...

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LUYINDAMA KART SINIRINDA

Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek, gelecek hafta BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

9. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu zamana kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 6 galibiyet alırken, turuncu-yeşilliler ise 1 kez kazanabildi. 1 mücadele de eşitlikle sona erdi.

NUMANOĞLU 7. MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Yalova bölgesi hakemi olan Numanoğlu, bugüne kadar Süper Lig'de 6 maçta görev aldı. Numanoğlu'nun yönettiği 6 karşılaşmanın 4'ünde deplasman, 1'inde ev sahibi takımlar galip gelirken, 1 maç ise berabere tamamlandı.

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