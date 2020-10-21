Galatasaray'da Sofiane Feghouli krizi büyüyor

Alanyaspor maçında ismini 11'de görmeyince ısınmaya çıkmayan Cezayirli yıldız, kulübeye de son anda oturmuştu.

İkinci yarıda da ısınmayan ve kenarda bekleyen tecrübeli futbolcunun bu tavrı, Terim'in tepkisini çekmiş durumda. Ya z döneminde de adı başka kulüplerle anılan, ancak bir türlü beklenen satışı gerçekleşmeyen Feghouli ile devre arasında yollarına ayrılması tekrar gündeme gelecek gibi görünüyor. Fatih hoca, kalan maçlarda da yıldız oyuncuya ilk 11'de süre vermeyi düşünmüyor.

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