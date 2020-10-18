Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 | Maçta 4 kırmızı kart...

Antalyaspor, 3. dakikada Sam ile öne geçti. Konuk ekip bu gole 72'de Furkan Soyalp ile yanıt verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK'nın yeni transferi Kevin Mirallas, çıktığı ilk maçta kırmızı kart gördü. Mirallas'ın ardından Morais de 66. dakikada 2. sarı kartının ardından kırmızı kartı gördü. Konuk ekip 9 kişi kalmasına rağmen beraberliği sağladı.

Antalyaspor'da ise 80. dakikada Sam ve 90+ 6. dakikada Ufuk Akyol kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Koray Gençerler, Abdullah Bora Özkara, Baran Eraslan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 61 Ufuk Akyol), Naldo, Kudriashov (Dk. 81 Gökdeniz Bayrakdar), Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 81 Orgill), Nuri Şahin (Dk. 71 Doğukan Sinik), Sidney Sam, Podolski, Amilton, Jahovic

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji (Dk. 46 Enver Cenk Şahin), Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa (Dk. 66 Nogueira), Güray Vural (Dk. 46 Vetrih), Dicko (Dk. 75 Mehmet Erdem Uğurlu), Maxim (Dk. 66 Furkan Soyalp), Mirallas

Goller: Dk. 3 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 70 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 28 Mirallas, Dk. 65 Morais (Gaziantep FK), Dk. 79 Sidney Sam, Dk. 90+6 Ufuk Akyol (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Veysel Sarı, Dk. 49 Kudriashov, Dk. 86 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Djilobodji (Gaziantep FK),