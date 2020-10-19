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Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı! Lille farklı kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta , sahasında Lens'i 4-0 mağlup etti. Böylelikle Lille, 17 puanla liderlik koltuğuna oturdu

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı! Lille farklı kazandı

Pierre Mauroy Stadı'nda Lens'i ağırlayan Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Jonathan Bamba ve 69. dakikasında Jonathan Ikone'nin golleriyle durumu 3-0 yapan Lille'de perdeyi 79. dakikada Yusuf Yazıcı kapadı.

Lille bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Lens ise 13 puanda kaldı.

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