RB Leipzig Augsburg'u 2-0 yendi

Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda Augsburg ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir takım 2-0 kazandı ve 3 puan alarak liderliğini sürdürdü.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Angelino ve 66. dakikada Poulsen kaydetti. Mücadelede Alexander Sörloth 90. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte 4 hafta sonunda Leipzig 10 puana ulaştı. Augsburg ise 7 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.

İLK 11'LER

Augsburg: Gikiewicz, Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen, Hahn, Khedira, Strobl, Caliguri, Jensen, Gregoritsch

RB Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Adams, Henrichs, Angelino, Mukiele, Olmo, Nkunku, Forsberg

Leipzig'in Trabzonspor'dan transferi Norveçli golcü Aleksander Sörloth, bu karşılaşmada yedekler arasındaydı.