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Çaykur Rizespor 5-3 Ankaragücü | Maç sonucu

ile Ankaragücü 'de 5. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Henüz galibiyet alamayan ve ilk 3 puanlarını almak için sahaya çıkan iki kulübün maçı gol düellosuna dönüştü. 5-3'lük skorla biten maçın galibi Rizespor oldu. Bu sonuçla Rizespor puanını 5'e yükseltirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı.

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Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Çaykur Rizespor 5-3 Ankaragücü | Maç sonucu

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'dan müthiş geri dönüş... Karadeniz ekibi 5. haftada 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 5-3 yenmeyi başardı.

Ankaragücü'nün yeni transferi, kaptan Alper Potuk 45+3'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Gol yağmurunun yaşandığı karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 19'da Fernando, 45'te Boldrin, 55 (pen.) 62 (pen.) ve 78'de flaş transfer Loic Remy kaydetti. Konuk takımın sayıları 6 ve ve 16'da Paintsil, 43'te Borven'den geldi.

Bu sonuçla Rizespor puanını 5'e yükseltirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı.

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