Başakşehir Trabzonspor'u 2-0 yendi
Milli aranın ardından devam eden Süper Lig'de Trabzonspor evinde Başakşehir'i ağırladı. Geride kalan 4 haftada gol atamayan Başakşehir suskunluğunu Trabzon'da bozdu. Başakşehir, ev sahibi Trabzonspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i ağırladı. Yeni sezonda hiç golü bulunmayan Başakşehir, Trabzonspor'a patladı. İstanbul ekibi Başakşehir Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
TRABZONSPOR YAKLAŞTI BAŞAKŞEHİR ATTI
Bordo mavililer yeni transfer Lewis Baker'in ceza saha dışında sert şutunda gole yaklaştı ancak top az farkla auta çıktı.
Ataklarını sıklaştıran Trabzonspor bu kez Sefa ile yokladı. Afobe'nin ceza sahası içinde kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Sefa Kınalı'nın şutunu kaleci Mert, kornere çıkardı.
32. dakikada İrfan Can Kahveci rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Topu tekrar önün alan Kahveci düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1
2. YARIDA DA TEK GOL BAŞAKŞEHİR'DEN
Trabzonspor mücadelenin ikinci yarısında da baskılı başladı ancak aradığı golü bulmadı. 54. dakikada tehlikeli bir atak geliştiren Başakşehir, Deniz Türüç'ün asistini iyi değerlendiren Visca ile skoru 2-0'a getirdi.
Trabzonspor - Başakşehir karşılaşmasının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve İstanbul ekibi 3 puana uzandı.
TRABZONSPOR 9-8 ÖNDE
Fırtına ile Başakşehir, bugün ligde 25. kez karşı karşıya geldi. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul BB ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 8'inde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi söz konusu periyotta 39 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.