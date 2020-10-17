Başakşehir Trabzonspor'u 2-0 yendi

GÜNCEL PUAN DURUMU

TRABZONSPOR 9-8 ÖNDE

Fırtına ile Başakşehir, bugün ligde 25. kez karşı karşıya geldi. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul BB ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 8'inde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi söz konusu periyotta 39 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.