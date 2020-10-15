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Victor Moses Spartak Moskova'da

ekibi , 'nin takımından Nijeryalı futbolcu 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Giriş Tarihi: 15.10.2020
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Victor Moses Spartak Moskova'da

Spartak Moskova Kulübü, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Moses'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Chelsea'nin yanı sıra İngiltere'de Crystal Palace, Wigan, Stoke City, Liverpool, West Ham United formaları giyen Moses, daha sonra Fenerbahçe ve İtalya'nın Inter ekibine kiralanmıştı.

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