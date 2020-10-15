15 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Arjantin'de geri sayım başladı! 30 Ekim'de başlayacak

Arjantin'de geri sayım başladı! 30 Ekim'de başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 aydır oynanmayan Arjantin'deki futbol ligleri, 'de başlayacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 15.10.2020
ABONE OL
Arjantin'de geri sayım başladı! 30 Ekim'de başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 aydır oynanmayan Arjantin'deki futbol ligleri, 30 Ekim'de başlayacak.

Arjantin Futbol Federasyonundan (AFA) yapılan açıklamada, 1'inci ligin 30 Ekim, 2'nci ligin 7 Kasım, 3 ve 4'üncü lig ile kadınlar liginin ise 21 Kasım'da başlayacağı belirtildi.

Tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı da ifade edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA