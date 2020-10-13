Türkiye - Sırbistan maçı nerede, hangi statta oynanacak? 2020 Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Sırbistan maçı için geri sayım başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Sırbistan ile mücadele edecek. Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Rusya karşısında galibiyeti kaçıran milliler, sahasında Sırbistan’ı yenerek yükselişe geçmek istiyor. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı nerede, hangi statta oynanacak? 2020 milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, hangi statta oynanacak? Rusya karşısına galibiyeti kaçıran Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, Sırbistan ile yapacağı karşılaşmayla 583. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı nerede, hangi statta oynanacak? 2020 milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...
KARŞILAŞMA HANGİ STATTA?
Türkiye ile Sırbistan arasındaki karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde 2 puanla 3. sırada bulunuyor.
TÜRKİYE 583. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yarın sahasında yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçıyla 583. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 138 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 767 gol attı, kalesinde 828 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 582 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
2020 YILINDAKİ 5. MAÇ
A Milli Takım, 2020 yılındaki beşinci maçını Sırbistan ile İstanbul'da oynayacak.
Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.
Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.
A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
SIRBİSTAN İLE İKİNCİ MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ikinci maçını yarın oynayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile ilk maçını 6 Eylül 2020'de deplasmanda oynamış ve mücadele golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)