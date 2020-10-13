Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, hangi statta oynanacak? Rusya karşısına galibiyeti kaçıran Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, Sırbistan ile yapacağı karşılaşmayla 583. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı nerede, hangi statta oynanacak? 2020 milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

KARŞILAŞMA HANGİ STATTA?

Türkiye ile Sırbistan arasındaki karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde 2 puanla 3. sırada bulunuyor.