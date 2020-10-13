Eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'nın cezası onandı

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kundakçı hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, futbolda şike davasını onayan eski Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi Kundakçı'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını uygun buldu.

Kundakçı hakkındaki mütalaada, örgüt mensuplarının iletişimde kullanacağı cihazları "Bilgi İşlemci" adı verilenlerden temin ederek üyelere dağıttığı, bazı üyelerin kullandığı cihazlara ByLock yüklemesini de sağladığı belirtilmişti.

Davaların örgüt lehine sonuçlandırılması için de çalışma yapan Kundakçı'nın yargıdaki seçim süreçlerinde kimlere oy verileceğini bildirdiği aktarılan mütalaada, sanığın, örgütün sivil imamlarıyla iletişiminin bulunduğuna dikkat çekilmişti.

"FUTBOLDA ŞİKE" DAVASI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış birçok kişi 3 Temmuz 2011'de başlatılan "futbolda şike" soruşturmasıyla gözaltına alınmıştı. Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de "spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkumiyet almıştı.

Mesut Kundakçı'nın da üye olarak heyette yer aldığı Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamlayarak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onamıştı.

Yargıtay, FETÖ'nün kurduğu kumpas davalarının ortaya çıkmasının ardından yeniden yapılan yargılama sonucu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın "Futbolda şike" davasından beraatine karar vermişti.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Zaman gazetesi yöneticileri, eski emniyet mensupları, soruşturmayı yürüten savcılar ile davaya bakan ilk derece mahkemesi hakimleri hakkında da dava açılmıştı.