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Bafetimbi Gomis'in son taksidi gelmedi! Galatasaray'da FIFA'ya şikayet etti

Fransız golcü Bafetimbi Gomis’i 6 milyon euroya Al-Hilal’e gönderen , ekibini son taksitin ödenmemesi nedeniyle 'ya şikayet etti.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Bafetimbi Gomis'in son taksidi gelmedi! Galatasaray'da FIFA'ya şikayet etti

2018'de Galatasaray'dan, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 6 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Bafetimbi Gomis'in, bilindiği üzere son taksiti henüz ödenmemişti. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın, Al Hilal'i, FIFA'ya şikayet ettiği belirtildi.

Ayrıca Fransız golcünün henüz alacaklarını da alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımı Al-Hilal'i FIFA'ya şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi.

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