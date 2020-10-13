13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den Pelkas'a özel jet!

Fenerbahçe'den Pelkas'a özel jet!

’nin Yunanistan'ın PAOK takımından ettiği Dimitris Pelkas, Sarı-Lacivertli formayı giymeden Yunanistan ’nın kampına katıldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.10.2020
ABONE OL
Fenerbahçe'den Pelkas'a özel jet!
Yıldız futbolcu, ülkesinin yarın Kosova ile Atina'da oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesinde görev bekleyecek. Pelkas'ın dönüş yolculuğu ise soru işaretiydi. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki seyahat kısıtlamaları, tarifeli uçuşları zora soktu. Fenerbahçe Yönetimi harekete geçerek Dimitris Pelkas'ı maçtan hemen sonra Atina'dan İstanbul'a getirmesi için özel bir jet hazırladı. 26 yaşındaki oyuncu bu sayede gecikmeden Fenerbahçe'ye dönüş yapabilecek.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA