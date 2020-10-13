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Beşiktaş'ta flaş Tyler Boyd gelişmesi! Talip çıktı

'ta teknik direktör tarafından kadro dışı bırakılan 'a Avustralya'dan talip çıktı.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020
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Beşiktaş'ta flaş Tyler Boyd gelişmesi! Talip çıktı

Yabancı sayısındaki fazlalık nedeniyle Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd'a sürpriz talip çıktı.

ABD'li futbolcunun eski kulübü olan Avustralya ekibi Wellington Phoenix'in önümüzdeki günlerde Siyah- Beyazlılar'la temasa geçeceği öne sürülüyor.

Sergen Yalçın'ın ilk 11'de hep şans verdiği Boyd'un takım kadrosuna neden alınmadığı tartışılırken, oyuncunun eski kulübüne gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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