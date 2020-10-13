Beşiktaş'ta flaş Tyler Boyd gelişmesi! Talip çıktı
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan Tyler Boyd'a Avustralya'dan talip çıktı.
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Yabancı sayısındaki fazlalık nedeniyle Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd'a sürpriz talip çıktı.
ABD'li futbolcunun eski kulübü olan Avustralya ekibi Wellington Phoenix'in önümüzdeki günlerde Siyah- Beyazlılar'la temasa geçeceği öne sürülüyor.
Sergen Yalçın'ın ilk 11'de hep şans verdiği Boyd'un takım kadrosuna neden alınmadığı tartışılırken, oyuncunun eski kulübüne gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.